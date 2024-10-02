Защитник «Локомотива» назвал лучшего игрока команды

Основной центральный защитник московского «Локомотива» Жерзиньо Ньямси рассказал об одноклубнике, чью игру он особенно выделяет в нынешнем сезоне.

«Батраков — отлично играет в этом сезоне. Он в полном порядке. Все в команде за него очень счастливы. Надеюсь, он продолжит работать, прогрессировать и показывать такой же уровень. Но говорить о том, что он феномен, что он лучший, будем в конце сезона. У него еще все впереди. Мы как партнеры по команде стараемся за ним приглядывать», — приводит слова Ньямси Legalbet.

19-летний Батраков дебютировал во взрослом футболе в прошлом сезоне весной этого года. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги он с первого тура стал не только основным, но и ключевым игроком «железнодорожников». На счету полузащитника семь голов и шесть результативных передач в 13-ти встречах за «Локо» в нынешнем сезоне.

Команда Михаила Галактионова занимает второе место в Российской премьер-лиге после десяти туров, набрав 24 очка и уступая «Краснодару» только по дополнительным показателям.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о звездной болезни Алексея Батракова.