Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защитник «Локомотива» назвал лучшего игрока команды

Защитник «Локомотива» Ньямси: Батраков в полном порядке

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Основной центральный защитник московского «Локомотива» Жерзиньо Ньямси рассказал об одноклубнике, чью игру он особенно выделяет в нынешнем сезоне.

«Батраков — отлично играет в этом сезоне. Он в полном порядке. Все в команде за него очень счастливы. Надеюсь, он продолжит работать, прогрессировать и показывать такой же уровень. Но говорить о том, что он феномен, что он лучший, будем в конце сезона. У него еще все впереди. Мы как партнеры по команде стараемся за ним приглядывать», — приводит слова Ньямси Legalbet.

19-летний Батраков дебютировал во взрослом футболе в прошлом сезоне весной этого года. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги он с первого тура стал не только основным, но и ключевым игроком «железнодорожников». На счету полузащитника семь голов и шесть результативных передач в 13-ти встречах за «Локо» в нынешнем сезоне.

Команда Михаила Галактионова занимает второе место в Российской премьер-лиге после десяти туров, набрав 24 очка и уступая «Краснодару» только по дополнительным показателям.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о звездной болезни Алексея Батракова.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами