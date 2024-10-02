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Тренер «ПСЖ» не считает конкурента Сафонова виновником поражения от «Арсенала»

Тренер «ПСЖ» Энрике не считает Доннарумму виновником поражения от «Арсенала»

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Zheng Huansong/Global Look Press

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что не считает итальянского голкипера клуба Джанлуиджи Доннарумму виноватым в поражении в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Слова специалиста приводит RMC Sport.

«Не хочу выделять никого конкретно, ответственность за поражение полностью лежит на мне. Поражение обоснованное. Доннарумма показал уровень ниже необходимого. Все сыграли хуже», — заявил Энрике.

1 октября «ПСЖ» уступил лондонскому «Арсеналу» в матче Лиги чемпионов со счетом 0:2. Доннарумма ошибся сразу в двух эпизодах, которые привели к пропущенным мячам.

После двух туров у «ПСЖ» три очка в турнирной таблице Лиги чемпионов, у «Арсенала» — четыре. В следующем матче парижане сыграют на своем стадионе с голландским ПСВ, а «Арсенал» сразится дома с донецким «Шахтером». Встречи состоятся 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее в Италии заявили, что вратаря «ПСЖ» Доннарумму бросили на произвол судьбы.

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