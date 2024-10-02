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Российская спортсменка сказала, что ей неинтересны внутренние соревнования

Легкоатлетка Хасанова: нет никакого интереса соревноваться на внутренних стартах

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Global Look Press

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова, выступающая в спортивной ходьбе, заявила, что ей неинтересны внутренние соревнования, передает «Чемпионат».

«Нет конкуренции. никакого интереса выходить на старт. Я такой человек, что люблю задавать темп с первых метров. Плохо, что девочки не поддерживают меня в этом», — сказала Хасанова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

После лишения членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) из-за допинг-скандала легкоатлеты из России могут выступать на международных турнирах только после получения нейтрального статуса от World Athletics.

Ранее российская чемпионка Игр рассказала о поддержке от иностранных соперниц.

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