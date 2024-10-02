Теннисист Рублев рассказал, как избежал ампутации после US Open

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал BetBoom Tennis, что после US Open 2024 года ему с помощью операции удалось избежать ампутации.

«После US Open я тренировался, готовился к турниру в Китае. Мне потребовалась операция. Если бы ее не сделали, потребовалась бы ампутация. Хорошо, что это выяснилось в первые 3-4 часа. Мне сказали, что после пяти часов уже точно идет ампутация. Операция прошла лучше, чем ожидалось. Удалось быстро восстановиться, несмотря на то, что месяц я мог провести в постели», — сказал Рублев.

Рублев сенсационно проиграл 96-й ракетке мира Бу Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине.

Встреча, которая продолжалась 1 час 34 минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Рублев сделал шесть эйсов, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта из четырех.

В матче 1/8 финала Рублев одолел представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокину.

Ранее Рублев на эмоциях ударил себя по ноге ракеткой во время матча.