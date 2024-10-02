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Сафонова назвали главным претендентом на место в основе «ПСЖ»

Тренер Кафанов: Сафонов выигрывает конкуренцию с Доннаруммой в «ПСЖ»

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Panoramic/Global Look Press

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер Матвей Сафонов выигрывает конкуренцию с Джанлуиджи Доннаруммой за место в основе французского «ПСЖ», передает «ВсеПроСпорт».

«Вчерашний матч Доннаруммы был неудачным. Он упрочил позицию Матвея в «ПСЖ», но одна игра пока еще ничего не дает», — отметил Кафанов.

1 октября «ПСЖ» уступил лондонскому «Арсеналу» в матче Лиги чемпионов со счетом 0:2. Доннарумма ошибся сразу в двух эпизодах, которые привели к пропущенным мячам.

После двух туров у «ПСЖ» три очка в турнирной таблице Лиги чемпионов, у «Арсенала» — четыре. В следующем матче парижане сыграют на своем стадионе с голландским ПСВ, а «Арсенал» сразится дома с донецким «Шахтером». Встречи состоятся 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее болельщики «ПСЖ» упомянули Сафонова в социальных сетях после ошибки его конкурента.

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