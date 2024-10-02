Медведева о решении завершить карьеру: у меня сдавало тело

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева на Rutube-канале Романа Костомарова рассказала, что завершила карьеру из-за того, что у нее начало сдавать тело.

«Я, может быть, и поборолась бы еще. Но у меня уже тело сдавало. Не то чтобы я сильно страдала от этого. Я бы страдала сильнее, если бы осталась», — сказала Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Ранее Медведева призналась, что ей было страшно выступать в «Ледниковом периоде».