Футболист «Манчестер Сити» арестован по подозрению в краже мобильного телефона

Футболист английского «Манчестер Сити» Матеус Нунес арестован в Мадриде по подозрению в краже мобильного телефона, передает The Irish Sun со ссылкой на El Mundo.

Инцидент произошел в Мадриде 8 сентября 2024 года. Нунес выхватил мобильный телефон у человека, который сфотографировал его в туалете ночного клуба.

Нунеса доставили в полицейский участок и допросили. Его ждет суд.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Нунес провел три матча, не отметившись забитыми мячами. В Лиге чемпионов Нунес провел один матч.

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