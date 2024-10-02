Министр спорта отреагировал на данные о падении интереса к футболу в России

Министр спорта Михаил Дегтярев не согласился с результатами опроса ВЦИОМ, из которого следует, что в России упал интерес к футболу, передает «Матч ТВ».

«Посещаемость матчей РПЛ в последнем сезоне практически равна показателям 2005 года. Сам опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике», — сказал Дегтярев.

30 сентября ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал.

Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1600 человек, возраст которых начинался от 18 лет. По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77 процентов опрошенных.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0.

Ранее в Госдуме не удивились снижению интереса к футболу среди россиян.