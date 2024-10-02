Рудковская сравнила Трусову и Плющенко

Продюсер Яна Рудковская заявила, что за возвращением фигуристки Александры Игнтатовой (Трусовой) на лед будет следить весь мир, передает Sport24.

«Я очень верю в возвращение Саши Трусовой. Это то, за чем будет следить весь мир и болеть за нее. Как в свое время следили за возрождением Евгения Плющенко», — сказала Рудковская.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

15 сентября Трусова упала с четверного лутца в произвольной программе на контрольных прокатах.

Ранее Плющенко ответил на вопрос, продолжит ли Трусова карьеру.