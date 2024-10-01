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Болельщики «ПСЖ» упомянули Сафонова в социальных сетях после ошибки его конкурента

Болельщики «ПСЖ» после ошибки Доннаруммы заявили, что Сафонов «не так уж и плох»

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PSG

Фанаты французского «ПСЖ» начали упоминать фамилию российского вратаря Матвея Сафонова в социальных сетях команды после того, как основной голкипер клуба итальянец Джанлуиджи Доннарумма допустил результативную ошибку в матче Лиги чемпионов.

»Сафонов был не так уж и плох», — пишут болельщики.

В данный момент парижане проводят свой матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». На момент написания новости завершился первый тайм, после которого англичане ведут со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились немецкий нападающий Кай Хаверц на 20-й минуте и вингер Букайо Сака — он отличился на 35-й минуте.

28 сентября Сафонов принял участие в победе «ПСЖ» над «Ренном» в рамках Лиги 1 (3:1). Несмотря на пропущенный мяч, фанаты скандировали его имя после игры.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее сообщалось, что Сафонов не приедет в сборную России в октябре из-за долга по алиментам.

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