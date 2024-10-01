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Дубль Пиняева помог «Локомотиву» победить «Оренбург» в Кубке России

Дубль Пиняева принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом» в матче Кубка России

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Московский «Локомотив» выиграл у «Оренбурга» в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе московской команды дубль оформил 19-летний полузащитник Сергей Пиняев. Он забил на 9-й и 56-й минутах. В составе гостей отличился иранский нападающий Саид Сахархизан на 66-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» набрал 15 очков из 15 возможных после пяти туров и лидирует в своей группе. «Оренбург» напротив, не сумел набрать ни одного балла и находится на последней строчке.

В заключительном туре группового этапа «Локомотив» в гостях сыграет с «Ростовом», а «Оренбург» дома примет подмосковные «Химки». Матчи состоятся 23 октября. Встреча «Оренбурга» начнется в 16:30 по московскому времени, а «Локомотива» — в 19:00 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее стали известны пары пятого раунда Пути регионов Кубка России.

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