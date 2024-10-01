Молодежная сборная России определилась с соперником на товарищеские матчи в октябре

Молодежная сборная России по футболу сыграет два контрольных матча со сверстниками из Китая в октябре. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что игры состоятся в Китае 11 и 14 октября.

23 сентября стало известно, что греческая федерация футбола выступила за возвращение молодежных и юношеских сборных России на международные турниры. Инициативу, выдвинутую на ежегодном собрании президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Белоруссии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры.