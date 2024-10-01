«Зениту» предрекли проблемы из-за Соболева

Российский комментатор Константин Генич признался, что не совсем понимает, зачем петербургский «Зенит» решил приобрести нападающего Александра Соболева. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, через матч ЦСКА ему надо набирать форму! Потому что следом это матч с «Рубином» был в Кубке, сейчас игра с «Акроном». Вот через эти игры, наверное, можно было бы говорить, что форму быстрее наберет, но в чемпионате, где тебя и поджимают, где и соперники круто выглядят, все-таки очки терять «Зениту» нельзя», — заявил Генич.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

За клуб с берегов Невы Соболев провел три матча, не отметившись забитыми мячами.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 5 октября.

Ранее Андрей Аршавин рассказал, зачем «Зенит» подписал Соболева.