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Абаскаль заявил о желании вернуться в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль хочет вернуться в РПЛ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, который два года тренировал московский «Спартак», признался, что хотел бы вновь поработать в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть удалить эту занозу и завершить начатую работу. Поэтому если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность — я вернусь», — заявил он.

Специалист возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате страны.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В сезоне-2024/25 московской командой руководит Деян Станкович. После десяти туров национального первенства красно-белые идут на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате. В своей карьере специалист также работал в швейцарском «Базеле», греческом «Волосе», итальянском клубе «Асколи».

Ранее Абаскалю предрекли работу в «Химках».

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