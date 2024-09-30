Аршавин рассказал, зачем «Зенит» подписал Соболева

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин на YouTube-канале »Это футбол, брат!» предположил, что петербургский «Зенит» подписал контракт с Александром Соболевым, чтобы заменить Ивана Сергеева.

«Я ничего не знаю. Но глобально, думаю, хотели заменить Ваню Сергеева. У него оставался год контракта. Из доступных русских был только Соболев», — сказал Аршавин.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

За клуб с берегов Невы Соболев провел три матча, не отметившись забитыми мячами.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 5 октября.

Ранее российский тренер заявил, что Соболев не попал в ритм игры «Зенита».