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Абаскаль сравнил свой уход из «Спартака» с невынутой занозой

Тренер Абаскаль заявил, что вернется в Россию, если этого захочет бог

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что вернется в Россию, если этого захочет бог, передает «Матч ТВ».

«Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе. Если однажды бог захочет и если футбол даст мне эту возможность — я вернусь», — сказал Абаскаль, отметив, что хочет доделать работу, брошенную на половине пути.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее агент рассказал, сможет ли Абаскаль найти работу в России.

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