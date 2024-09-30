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Мостовой согласовал время стажировки в «Спартаке»

Экс-футболист Мостовой пройдет стажировку в «Спартаке» в октябре

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что пройдет стажировку в московском «Спартаке» в октябре 2024 года, передает ТАСС.

«Я должен пройти стажировку в ближайшую паузу на сборные в октябре, наверное. Я рад, что наконец приду в футбольную команду с футбольным человеком», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 16 очков.

Ранее Мостовой назвал лучшего российского легионера.

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