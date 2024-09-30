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В Госдуме не удивились снижению интереса к футболу среди россиян

Депутат Роднина не удивилась снижению интереса к футболу среди россиян

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы России Ирина Роднина заявил, что не удивлена снижению интереса к футболу среди россиян, передает «Спорт-Экспресс».

«Интерес снизился везде. Я в этом не сомневаюсь. Последние два года наши нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться?» — сказала Роднина.

30 сентября ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал.

Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1600 человек, возраст которых начинался от 18 лет. По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77 процентов опрошенных.

5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0.

Ранее тольяттинский «Акрон» запечатлел встречу Артема Дзюбы и Александра Соболева.

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