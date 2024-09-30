«Мою дочь использовали»: мать фигуристки Парсеговой о суде с академией Плющенко

Наталия Парсегова, мать 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, на своей странице в социальной сети высказалась о суде с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и заявила, что ее ребенка использовали.

«Мою несовершеннолетнюю дочь использовали бесплатной моделью, наряду с ней привлекались дети из баз модельных агентств, которые получали почасовую оплату, Арина не получила от этого «сотрудничества» ни копейки, поэтому судились – да, со мной, а зарплату за весь период сотрудничества, которую Арина зарабатывала для оплаты обучения в частной академии, забрали у моего ребенка», — написала она.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

8 сентября Парсегова поблагодарила Этери Тутберидзе, команда которой сообщила, что весь долг 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко» будет закрыт.

Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, после чего перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года спортсменка вернулась обратно.

Ранее Яна Рудковская заявила, что долг фигуристки Парсеговой не погашен.