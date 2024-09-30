Голкипер «Реала», в которого кинули пакет с фекалиями, выбыл на три недели

Мадридский «Реал» опубликовал медицинское заключение по состоянию голкипера Тибо Куртуа, который получил повреждение в матче чемпионата Испании против столичного «Атлетико».

В сообщении указано, что у голкипера травма абдуктора (отводящей мышцы) левой ноги. По данным AS, бельгиец не сыграет с «Лиллем» в Лиге чемпионов и «Вильярреалом» в Ла Лиге. В этих матчах в ворота «Реала» будет защищать Андрей Лунин. Срок восстановления Куртуа — примерно три недели.

Встреча, которая прошла в рамках восьмого тура чемпионата Испании, завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Эдер Милитао, который забил на 64-й минуте. Сразу после этого фанаты «Атлетико» стали забрасывать голкипера «Реала» Куртуа посторонними предметами, в том числе кинули и пакет с фекалиями. Матч был прерван примерно на 15 минут. В компенсированное время счет сравнял Анхель Корреа.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет 5 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Матч состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Атлетико» Диего Симеоне потребовал наказать Куртуа за провокации.