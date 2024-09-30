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Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Чемпион мира Гризманн завершил карьеру в сборной Франции

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Marius Becker/Global Look Press

33-летний форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объявил о завершении своей карьеры в сборной Франции.

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трехцветное приключение и до скорой встречи», — написал Гризманн.

С 2010 года Гризманн получал вызовы в национальную сборную — он сыграл за команды до 19, до 20 и до 21 года. В 2014 году футболист впервые сыграл за основную команду Франции. С тех пор он провел 137 матчей, в которых записал на свой счет 44 гола. Вместе с командой Гризманн выиграл чемпионат мира — это произошло в России в 2018 году, а в финале французы одолели национальную команду Хорватии. Также Гризманн в составе Франции стал победителем Лиги наций УЕФА.

Гризманн также попал в заявку на чемпионат мира — 2022, который состоялся в Катаре. Он сыграл в семи матчах на мундиале, в которых не отметился голами, однако отдал три результативные передачи. Франция проиграла финальный поединок национальной команде Аргентины.

Ранее стало известно, как голкипер «Реала» спровоцировал фанатов, бросивших в него пакет с фекалиями.

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