Стало известно, какое наказание получили хоккеисты за драку со сборной ФСБ

Двум игрокам команды «Тафгай» назначили запрет определенных действий после драки с игроками из биробиджанского управления ФСБ во время хоккейного матча. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

26 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Евгения Потаскуева и еще одного игрока той встречи из-за опасений, что он может покинуть территорию страны с целью избежать ответственности за совершенное правонарушение. Именно им был назначен запрет после судебного заседания.

Инцидент произошел весной 2024 года. Игроки команды «Тафгай» вступили в потасовку во время хоккейного матча с командой, составленной из сотрудников местного управления ФСБ.

По информации СМИ, сразу после игры участвовавших в драке спортсменов оштрафовали и арестовали на 15 суток. Позднее на игроков были заведены дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти» (до семи лет лишения свободы), а также взяты обязательства по подписке о невыезде.

Ранее хет-трик Евгения Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Оттавой» в предсезонном матче.