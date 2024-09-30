Бюджет «Зенита» станет самым большим в России и составит 17 млрд

Бюджет петербургского футбольного клуба «Зенит» на сезон-2024/25 составит 17 млрд рублей. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на свои источники.

При этом эта сумма может быть увеличена в том случае, если вырастут траты на инфраструктуру или трансферы. Источники также отметили, что до 60% доходов клуба составляют спонсорские, телевизионные, призовые и рекламные деньги от контрактов.

Бюджет «Зенита» — крупнейший в России. На прошлый сезон клуб закладывал бюджет в размере 15-16 млрд, однако в итоге сумма была увеличена, в том числе и из-за инфраструктуры — клуб решил строить многофункциональный манеж для академии.

Бюджет петербургской команды в 2023 году, как следует из отчетности клуба, составил 16 млрд. Ближайшим преследователем «Зенита» по этому показателю за прошлый год стал московский «Спартак» — 10 млрд.

«Зенит» выиграл шесть последних розыгрышей Российской премьер-лиги. В текущем сезоне после десяти сыгранных туров подопечные Сергея Семака идут на третьем месте, набрав 23 очка. У лидирующего «Краснодара» и идущего вторым «Локомотива» на балл больше.

Ранее игроку «Зенита» оттоптали пах в матче с «Краснодаром».