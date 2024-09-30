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Рублев на эмоциях ударил себя по ноге ракеткой во время матча

Теннисист Рублев ударил себя ракеткой и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине

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EDGAR SU/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии ATP-500 в Пекине, одержав победу в матче 1/8 финала над представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Игра, которая переносилась из-за погодных условий, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 7:5. В рамках встречи Рублев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Давидович-Фокины один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных.

По ходу игры российский теннисист не сумел совладать с эмоциями. В пятом гейме первого сета он разозлился на себя из-за того, что проиграл очко, и ударил ракеткой по своему колену. Подобные приступы агрессии случаются у Рублева не в первый раз, он уже наносил себе повреждения снарядом.

За выход в полуфинал российский теннисист, который занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, сразится с представителем Китая Бу Юньчаокэтэ. Игра состоится 30 сентября, ориентировочное время начала — 15:30 по мск.

Ранее первая ракетка мира отреагировал на желание WADA дисквалифицировать его.

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