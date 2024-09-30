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Стало известно, как голкипер «Реала» спровоцировал фанатов, бросивших в него пакет с фекалиями

Вратарь «Реала» Куртуа провоцировал фанатов «Атлетико», бросавших в него вещи

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Florencia Tan Jun/Getty Images

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа обратился к болельщикам столичного «Атлетико» после гола «сливочных» в дерби, в скором времени после которого начались беспорядки. Об этом пишет Marca.

«Реал» открыл счет на 64-й минуте, отличился Эдер Милитао. Сразу после этого Куртуа обернулся к фанатам «Атлетико» и крикнул «Вперед!», после чего в него полетели различные вещи, в том числе зажигалки и пакет с фекалиями. Матч был прерван.

Футболисты попытались успокоить фанатов. Игрок «Реала» Коке, который подошел к трибуне, сказал следующее: «Нам нужно играть, черт возьми».

Пауза в матче растянулась на 15 минут. «Атлетико» сумел сравнять уже в компенсированное время, и игра завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 18 очков. «Атлетико» располагается на третьей строчке, имея в активе 16 баллов. Лидирует в турнире каталонская «Барселона», имея в активе 21 очко.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдет 5 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» сыграет с «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Матч состоится 6 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Атлетико» Диего Симеоне потребовал наказать Куртуа за провокации.

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