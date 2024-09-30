Один человек погиб в ДТП с автобусом «Факела»

ДТП с участием автобуса молодежной команды воронежского футбольного клуба «Факел» произошло в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Богородицком районе около трех часов ночи в субботу, 28 сентября. Футбольная команда на автобусе возвращалась из Калининграда через Москву после матча. Во время пути водитель фирменного автобуса врезался в грузовик «ЗиЛ 450850», который ехал перед ним. Транспортное средство вылетело на ограждение, а после — в кювет. В результате аварии водитель грузовика скончался, а пассажир, находившийся в машине, получил травмы и был госпитализирован.

В автобусе футбольной команды находилось 29 человек — футболисты и члены тренерского штаба, никто из них не пострадал. Как указал источник, эту информацию подтвердил пресс-атташе команды.

В Калининграде футболисты играли со сверстниками из местной «Балтики», игра состоялась в рамках 23-го тура Молодежной футбольной лиги. Воронежская команда одержала победу с минимальным счетом — 1:0.

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