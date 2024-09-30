Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ

Хет-трик Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Оттавой» в предсезонном матче

close
Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин оформил хет-трик, а также записал на свой счет результативную передачу. Капитан команды Сидни Кросби оформил дубль. В составе «Оттавы» голы на свой счет записали Ник Казинс и Тим Штюцле.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 ноября двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз», которые будут проведены в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ.

Малкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги записал в свой актив 27 голов и отдал 40 результативных передач. «Питтсбург» набрал 88 очков, занял десятое место в Восточной конференции НХЛ и не сумел попасть в плей-офф.

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкина назвали недооцененным хоккеистом в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами