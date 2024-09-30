Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин оформил хет-трик, а также записал на свой счет результативную передачу. Капитан команды Сидни Кросби оформил дубль. В составе «Оттавы» голы на свой счет записали Ник Казинс и Тим Штюцле.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 ноября двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз», которые будут проведены в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ.

Малкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги записал в свой актив 27 голов и отдал 40 результативных передач. «Питтсбург» набрал 88 очков, занял десятое место в Восточной конференции НХЛ и не сумел попасть в плей-офф.

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкина назвали недооцененным хоккеистом в НХЛ.