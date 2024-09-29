Матч «Атлетико» — «Реал» остановлен из-за фанатов

Матч чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и мадридским «Реалом» остановлен из-за поведения фанатов.

Болельщики кидали на поле посторонние предметы. Арбитр увел команды с поля.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подошел к трибунам, чтобы успокоить фанатов, но у него ничего не получилось.

Встреча была прервана на 70-й минуте. За четыре минуты до этого мяч забил футболист «Реала» Эдер Милитао. Пока неизвестно, продолжится ли поединок.

Ранее фанаты «Атлетико» призвали приходить на дерби против «Реала» в масках, чтобы оскорблять нападающего соперника бразильца Винисиуса Жуниора на расовой почве и не бояться наказания.

Фанаты «Атлетико» в социальных сетях публикуют посты с хэштегом #MetropolitanoConMascarilla, в которых говорится о том, что маски будут закрывать фанатам рты, поэтому за расистские оскорбления в адрес Винисиуса никого не накажут — трудно будет установить нарушителей.

Ранее президент Ла Лиги похвалил суд за тюремный срок для фаната.