В автобусе, который попал в лобовое столкновение под Краснодаром, могли быть болельщики «Зенита»

В сгоревшем под Краснодаром автобусе, который столкнулся лоб в лоб с грузовиком, могли быть болельщики петербургского «Зенита», передает Telegram-канал Baza.

Сейчас известно о том, что 22 человека пострадали в результате ДТП, один — погиб. Погибшим оказался водитель рейсового автобуса. Состояние 4 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунская. По данным Telegram-канала «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров. На данный момент пожар удалось локализовать.

Игра Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» прошла в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0. В следующем туре «Краснодар» сыграет дома против «Химок». «Зенит» на домашнем поле встретится с «Оренбургом».

Ранее пьяный водитель влетел в толпу людей в Кировской области.