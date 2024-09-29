Положение «Спартака» в РПЛ назвали катастрофой

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран заявил, что отставание красно-белых от лидера турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) является фатальным, передает »Спорт-Экспресс».

«Отставание на восемь очков от лидера — это фатально. Потому что очень сложно будет сократить такой разрыв. Это катастрофа», — сказал Юран.

Также Юран отметил, что в «Спартаке» всегда ставили максимальные задачи.

В прошлом матче чемпионата России «Спартак» проиграл столичному «Локомотиву». Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

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