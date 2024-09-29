Дзюба о критике в свой адрес: даже Яшина гнобили болельщики

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что спокойно относится к критике болельщиков, передает «РБ Спорт».
«Есть примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры. Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики», — сказал Дзюба.
36-летний форвард отличился на 32-й минуте встречи чемпионата России против «Ростова», в качестве ассистента выступил 28-летний черногорский полузащитник Стефан Лончар. Этот гол стал для Дзюбы первым в составе новой команды.
После этой игры общее число забитых им мячей в карьере достигло 230. Чтобы выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола, где на данный момент располагается экс-форвард «Динамо» и «Зенита» Александр Кержаков, Дзюбе необходимо отличиться еще трижды.
Матч завершился победой «Акрона» со счетом 2:0.
Ранее Дзюба объяснил, почему недолюбливает Валерия Карпина.