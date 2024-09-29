Названы игроки «Спартака» от которых клуб должен избавиться

Бывший футболист тольяттинского «Акрона» Сергей Макаров заявил, что в московском «Спартаке» есть футболисты, от которых нужно избавиться, передает Metaratings.

«Я болельщик «Спартака». Нам надо менять Денисова, Хлусевича и искать кого-то более сильного на их позиции. Жозе в «Спартаке» — зачем?» — сказал Макаров.

В прошлом матче чемпионата России «Спартак» проиграл столичному «Локомотиву» Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

Ранее в «Спартаке» назвали ключевую причину поражения от «Локомотива».