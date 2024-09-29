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Футболист «Челси» назвал своего одноклубника посредственностью после покера в матче «АПЛ»

Футболист «Челси» Лавиа о своем одноклубнике Палмере: все равно посредственность

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Romeo Lavia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полузащитник «Челси» Ромео Лавиа подписал мяч для своего одноклубника Коула Палмера, который оформил покер в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтона».

«Ты все равно посредственный игрок», — написал Лавиа на мяче, выложив фотографию надписи в своих соцсетях.

Встреча завершилась со счетом 4:2. Палмер забил четыре мяча уже в первом тайме. За «Брайтон» отличились Жоржиньо Рюттер и Карлос Балеба.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает пятое место, набрав 13 очков. «Брайтон» с девятью очками располагается на восьмой строчке. Лидирует в турнире «Ливерпуль», набрав 15 очков. «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» отстают от «Ливерпуля» на одно очко.

В следующем туре «Челси» встретится с «Форест». Матч состоится 6 октября. Команды выйдут на поле в 16:00 по московскому времени.

«Брайтон» 6 октября встретится с лондонским «Тоттенхэмом». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

Действующем чемпионом Англии является «Манчесте Сити», набравший по итогам сезона 91 балл.

Ранее в Англии предложили радикально изменить правила футбола.

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