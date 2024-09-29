Евгения Медведева раскрыла секрет отношений со своим возлюбленным

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью RU.TV рассказала секрет счастливых отношений со своим возлюбленным, фигуристом Дмитрием Чигиревым, с которым они являются парой два года.

«Мне нужна просто эмоциональная поддержка. Самое важное — когда люди чувствуют, что в данный момент партнеру нужно. Потому что иногда начинаются не совсем уместные советы», — сказала Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Девушка параллельно спорту выступала в шоу «Ледниковый период».

Ранее Медведева высказалась о завершении карьеры.