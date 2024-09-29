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Панарин назвал безответственным интервью, в котором он критиковал российскую власть

Панарин о своей критике российской власти: я дал безответственное интервью

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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин на YouTube-канале «Респиратор Бабушкина» назвал безответственным интервью 2019 года, в котором он критиковал российскую власть и судебную систему России.

«Сожалею ли я о том интервью? Можно просто безответственно навязать неправильное мнение. Тогда я в судах ни в каких не был – ни в Америке, ни в России. Непонятно, что я сравнивал», — сказал Панарин.

Панарин защищает цвета «рейнджеров» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 120 очков, забросив 49 шайб и сделав 71 результативную передачу. В плей-офф Панарин стал автором пяти голов и 10 ассистов в 16 встречах.

В первом раунде плей-офф сезона-2023/24 «Рейнджерс» с Панариным и вратарем Игорем Шестеркиным в составе играли с «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Кэпс» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

В первом матче нового сезона НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Питтсбургом». Матч пройдет 10 октября.

Ранее Панарин получил травму в матче с «Айлендерс».

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