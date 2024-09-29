Адвокат Синнера удивился желанию WADA наказать теннисиста за допинг

Джейми Сингер, адвокат итальянского теннисиста Янника Синнера, негативно отреагировал на апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение по допинговому делу своего клиента, заявив о том, что орган не должен настаивать на дисквалификации. Его слова приводит издание La Gazzetta dello Sport.

«Мы искренне надеялись, что опыт трех наших экспертов и их хорошо обоснованные и документально подтвержденные суждения убедят слушателей в том, что вопрос был решен правильно», — заявил правозащитник.

20 августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.

8 сентября Синнер стал победителем Открытого чемпионата США (US Open). В финале представитель Италии оказался сильнее американского теннисиста Тейлора Фритца. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:4, 7:5.

Ранее китайская теннисистка прервала рекордную серию поражений.