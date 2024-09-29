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Губерниев высмеял Вяльбе за желание разбомбить Лондон

Губерниев посмеялся над желанием Вяльбе разбомбить Лондон, процитировав Пушкина

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Кристина Кормилицына/Мария Девахина/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высмеял президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая в недавнем интервью предложила разбомбить британскую столицу ради возвращения российских лыжников на международные старты.

«Я скажу вещи, которые вообще нельзя говорить. Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили. Не надо загадывать, но рано или поздно нас все равно пустят. Им тоже деваться некуда, потому что это не может продолжаться вечно», — заявила Вяльбе.

«Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась — хочет бомбу на Лондон-град кинуть... Ну, а надо, мож, по Тронхейму Где когда-то она унижалась Пред норвежцами слово имея», — написал Губерниев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее стало известно, выступят ли российские лыжники на международных стартах в новом сезоне.

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