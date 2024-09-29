В «Локомотиве» рассказали о звездной болезни Батракова

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что полузащитник Алексей Батраков не страдает звездной болезнью. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, 19-летний полузащитник адекватно реагирует на общение с партнерами и тренерским штабом, стараясь полностью отдаваться командной работе.

«Никто прямо специально с ним не общается на эту тему. Идет нормальный рабочий процесс, он сам очень доброжелательный и приятный парень, семья у него отличная, он растет в правильном окружении, команда его поддерживает. Предпосылок для звездной болезни нет», — заявил Галактионов.

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

Ранее в «Спартаке» назвали ключевую причину поражения от «Локомотива».