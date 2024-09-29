В «Спартаке» назвали ключевую причину поражения от «Локомотива»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что его подопечные не уступали в желании добиться успеха своим соперникам. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Соглашусь с вами, что «Спартак» сегодня проигрывал в единоборствах, в физике, но не могу сказать, что мы хотели победить или отдавались игре меньше, чем соперники. Главное, что мы мало били по воротам», — заявил Станкович.

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о премиальных за победу над «Спартаком».