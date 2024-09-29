Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Спартаке» назвали ключевую причину поражения от «Локомотива»

Станкович заявил, что «Спартак» проиграл «Локомотиву» из-за малого числа ударов

close
Александр Нестеров/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что его подопечные не уступали в желании добиться успеха своим соперникам. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Соглашусь с вами, что «Спартак» сегодня проигрывал в единоборствах, в физике, но не могу сказать, что мы хотели победить или отдавались игре меньше, чем соперники. Главное, что мы мало били по воротам», — заявил Станкович.

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о премиальных за победу над «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами