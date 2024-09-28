Смолов прервал годовую безголевую серию в РПЛ

В центральном матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» переиграл петербургский «Зенит» (2:0).

Второй гол команды хозяев забил форвард Федор Смолов, замкнувший прострел колумбийского нападающего Джона Кордобы. Благодаря этому забитому мячу 34-летний футболист прервал безголевую серию в матчах чемпионата России, длившуюся с 15 сентября 2023 года, когда он защищал цвета московского «Динамо».

Без учета голов, забитых с пенальти, серия Федора Смолова без голов в РПЛ составляла 29 матчей.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Мурада Мусаева набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив московский «Локомотив» по дополнительным показателям за счет победы в личной встрече. «Зенит» с 23 баллами опустился на третью позицию в таблице РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома против «Химок». «Зенит» на домашнем поле встретится с «Оренбургом».

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