«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне

В центральном матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» переиграл петербургский «Зенит».

Для команды Сергея Семака это поражение стало первым в чемпионате России — до этого сине-бело-голубые одержали семь побед и дважды сыграли вничью. В Кубке России «Зенит» не проиграл ни одной игры в основное время — единственное поражение в турнире случилось в серии пенальти против тольяттинского «Акрона». В матче за Суперкубок России петербуржцы одолели «Краснодар» со счетом 4:2.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры команда под руководством Мурада Мусаева набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опередив московский «Локомотив» по дополнительным показателям за счет победы в личной встрече. «Зенит» с 23 баллами опустился на третью позицию в таблице РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома против «Химок». «Зенит» на домашнем поле встретится с «Оренбургом».

Ранее сообщалось, что гол Артема Дзюбы принес победу «Акрону» над «Ростовом» Валерия Карпина.