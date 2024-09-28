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Стало известно, как матч в РПЛ повлияет на отношения Карпина и Дзюбы

Экс-футболист Деменко: между Карпиным и Дзюбой не будет интриги

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ФК «Акрон»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии «Ростов» — «Акрон» в Российской премьер-лиге, где сойдутся главный тренер национальной сборной страны Валерий Карпин и форвард-ветеран Артем Дзюба, подписавший контракт с тольяттинцами. В свое время у специалиста с игроком случился конфликт, когда они вместе работали в «Спартаке». Возглавив сборную страны, Карпин ни разу не вызвал Дзюбу в главную команду страны.

«Никакой интриги между Карпиным и Дзюбой не будет. Абсолютно. «Ростов» — фаворит. Он выглядит лучше в первую очередь командными действиями. Понятно, «Акрон» преподносит интересные сюрпризы, мы видели, как команда не проигрывала четыре тура, как она бьется. Но как только класс соперника ощутимо выше, «Акрону» сразу же очень тяжело», — рассказал Деменко перед матчем.

По ходу первого тайма встречи десятого тура «Акрон» на выезде ведет у «Ростова» со счетом 2:0. Второй мяч на счету Дзюбы. Перед очной встречей «Ростов» занимал седьмое место, а «Акрон» занимал 12-ю позицию.

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