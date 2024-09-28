Станкович объяснил, зачем поаплодировал тренеру «Локомотива» после поражения

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что полностью проиграл тренерскую дуэль своему визави Михаилу Галактионову. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Галактионов выиграл тренерскую дуэль сегодня, счет 3:1 говорит сам за себя. Я поаплодировал ему абсолютно искренне — он очень грамотно использует те ресурсы, которые у него есть в наличии. Могу только комплименты в его адрес еще раз высказать», — заявил Станкович.

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» в присутствии зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дублем отметился фланговый защитник Илья Самошников, забивший оба мяча по ходу первого тайма. Еще один мяч оформил нападающий Дмитрий Воробьев. У проигравшей команды единственный мяч на счету аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко, реализовавшего пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры команда под руководством Михаила Галактионова набрала 24 очка и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16 очками опустился на седьмую позицию в таблице лиги.

Ранее Деян Станкович объяснил поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом».