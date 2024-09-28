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«Продукты сильно подорожали»: Канчельскис рассказал о кризисе в Англии

Экс-игрок «МЮ» Канчельскис заявил, что в Англии сильно подорожала еда

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью Sport24 заявил, что жители Англии сталкиваются с экономическими трудностями.

По его словам, за последние два года в стране ощутимо подорожали продукты питания.

«Англичане боятся держать деньги наличными — все сбережения кладут на карточку. Даже в магазинах больше расплачиваются карточками. Продукты, конечно, очень сильно подорожали. Фунт растет. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги можно купить множество продуктов. Но, опять же, смотря где совершаешь покупки», — заявил Канчельскис.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За это время он провел в составе манкунианцев 161 матч во всех турнирах и забил 36 мячей.

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