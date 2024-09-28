Стало известно, сколько из-за травмы пропустит форвард СКА Кузнецов

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов пропустит из-за травмы, полученной в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкий «Северстали», два месяца. Об этом сообщил главный тренер армейской команды Роман Ротенберг.

По его словам, повреждение 32-летнего воспитанника челябинской школы хоккея оказалось более серьезным, чем казалось изначально.

«На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца. Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП», — заявил Ротенберг.

31 июля СКА объявил о заключении контракта с Кузнецовым на четыре сезона. До этого в марте «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

СКА занимает на старте регулярного чемпионата КХЛ вторе место в Западной конференции, набрав 13 очков после девяти встреч. На счету Кузнецова 4 (1+3) очка в девяти встречах при нулевом показателе полезности и шести минутах штрафа.

Ранее сообщалось, что два российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ.