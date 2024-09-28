Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько из-за травмы пропустит форвард СКА Кузнецов

Роман Ротенберг: форвард СКА Кузнецов пропустит из-за травмы два месяца

close
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов пропустит из-за травмы, полученной в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против череповецкий «Северстали», два месяца. Об этом сообщил главный тренер армейской команды Роман Ротенберг.

По его словам, повреждение 32-летнего воспитанника челябинской школы хоккея оказалось более серьезным, чем казалось изначально.

«На то, чтобы вернуться в строй, у Кузи уйдет примерно два месяца. Мы разработали детальный план его восстановления, на каждом этапе с Женей будут работать врачи и тренеры по ОФП», — заявил Ротенберг.

31 июля СКА объявил о заключении контракта с Кузнецовым на четыре сезона. До этого в марте «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз». Россиянин провел за новую команду 20 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, записав на свой счет две заброшенных шайбы и пять результативных передач.

СКА занимает на старте регулярного чемпионата КХЛ вторе место в Западной конференции, набрав 13 очков после девяти встреч. На счету Кузнецова 4 (1+3) очка в девяти встречах при нулевом показателе полезности и шести минутах штрафа.

Ранее сообщалось, что два российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами