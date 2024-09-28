Стало известно, примут ли российские биатлонисты участие в международном сезоне

Российские биатлонисты не примут участие в международном сезоне-2024/25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU нет положения нейтральном статусе», — сказали в IBU.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

В прошлом сезоне россияне участвовали только во внутреннем первенстве. Для усиления конкуренции были приглашены биатлонисты из Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям

Ранее иностранная биатлонистка заявила, что ей обидно за то, как к ней относились в России.