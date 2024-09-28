«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стал лидером турнирной таблицы чемпионата Китая

Клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл в матче чемпионата Китая «Циндао Хайню». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Андре. Он отличился на третьей минуте поединка. На 21-й минуте полузащитник шанхайской команды Ван Хайцзянь получил красную карточку.

«Шанхай Нэньхуа» возглавил турнирную таблицу чемпионата Китая. Обогнать его по итогам тура может «Шанхай Порт», который отстает от «Шэньхуа» на одно очко. «Шанхай Порт» проведет свой матч 28 сентября. Игра начнется в 13:00 по московскому времени.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Шанхай Порт» в 1/2 финала Кубка Китая.

Ранее Слуцкий отказался возглавить сборную Китая.