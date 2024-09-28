Сафонов получил одну из самых низких оценок за матч с «Ренном»

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов получил одну из самых низких оценок от издания L'Équipe за матч Лиги 1 против французского «Ренна».

Сафонов провел на поле все 90 минут, пропустив мяч с пенальти. За свою игру он получил пять баллов. Меньше оценка только у Фабиана Руиса (4) и Лукаса Бералдо (3). Лучшим в составе парижан стал Брэдли Баркола, который получил восемь баллов.

«ПСЖ» победил со счетом 3:1. Основной голкипер парижан итальянец Джанлуиджи Доннарумма продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонов одной фразой охарактеризовал матч с «Ренном».