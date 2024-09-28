Сафонов одной фразой охарактеризовал матч «ПСЖ», в котором пропустил мяч

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своих социальных сетях высказался о матче с «Ренном», в котором он пропустил мяч с пенальти.

«Непростой матч. Важная победа», — написал Сафонов.

Сафонов вышел на поле в основном составе и пропустил мяч, не угадав направление удара с пенальти. Основной голкипер парижан итальянец Джанлуиджи Доннарумма продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет на выезде с лондонским «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Ранее Сафонов рассказал, кому из российских футболистов не стоит ехать в Европу.