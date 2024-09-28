Российский полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, где хочет побывать за время нахождения в США. Слова футболиста приводит YouTube-канал «Свободный стиль».

«Я бы хотел побывать на Гранд Каньоне, в Нью-Йорке. Мы поедем туда. Посмотреть страну, я ее не знаю. Мне кажется, там очень много интересных мест», — заявил Миранчук.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В следующем матче «Атланта» сыграет с «Филадельфией Юнион». Встреча состоится 29 сентября. Команды выйдут на поле в 2:30 по московскому времени.

Ранее Миранчук вошел в топ самых дорогих футболистов американской лиги.